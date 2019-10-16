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16.10.19 12:41
Губернатор Кубани: новый закон должен дать преимущество отечественным виноделам
"Российского виноделия без российского виноградарства быть не может, все остальное - профанация", - сказал Кондратьев в среду на расширенном заседании в Госдуме.
Губернатор отметил, что "Краснодарский край не должен быть регионом-разливайкой, где разливают привезенный виноматериал".
Кондратьев для примера сообщил, что в Краснодарском крае плодоносящих виноградников в 2015 году было 21 тыс. гектаров, в 2018 году - столько же. При этом производство вина - в 2015 году составило 20 млн декалитров, в 2018 году 22,5 млн декалитров.
"Количество виноградников не растет, а количество декалитров растет", - обратил внимание губернатор.
По его словам в последние годы соотношение производства вина из привезенного материала и из российского составляет 40 к 60.
Это связано с тем, что с точки зрения сегодняшнего правового поля и те, кто используют привезенный виноматериал, и те, кто производят вино из выращенного в России винограда, "абсолютно равные виноделы".
Подобные подходы должны быть исключены в новом базовом законе о виноградарстве и виноделии, считает Кондратьев.
Кроме того, потребует внимания законодателей и урегулирование вопроса сохранения виноградопригодной земли. "Она же видовая, панорамная, но она сегодня никак не защищена", - сказал Кондратьев.
"Закон нужен, чтобы не дать эту землю застраивать, а большая часть этой земли сегодня передается под застройку", - отметил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "закон даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов".
Как сообщалось, на замену устаревшей редакции законопроекта о развитии виноградарства и виноделия в России, принятого более двух лет назад, будет внесена новая, отражающая наиболее важные моменты специфики отрасли, волнующие профессиональное сообщество.
Новый закон будет направлен на стимулирование отечественного виноделия, создание условий для производства элиты российских вин с уникальными свойствами. Кроме того, он установит систему запретов на производство вина не из винограда и фальшивой винодельческой продукции.
На заседании в среду в Госдуме Володин выразил надежду, что базовый закон о виноделии будет принят до конца текущего года. Он также отметил, что базовый закон послужит созданию уже в 2020 году новой отрасли виноградарства и виноделия.
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