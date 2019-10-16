|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.10.19 12:53
Минтранс выступил за развитие наземного транспорта в регионах, где метро убыточно
"По метрополитену в настоящее время в бюджете учтена только поддержка города Красноярска по проектированию метрополитена. Что касается других городов, на самом деле у нас на сегодняшний день метро операционно не убыточно только в городе Москва", - сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы в среду.
"Вложение средств в строительство метрополитена - это очень затратные вещи, никакой город или регион, кроме одного это дело не тянет. В Санкт-Петербурге планы менее амбициозные, чем у Москвы, но даже у них операционно оно убыточно", - сказал он, отвечая на вопрос об отсутствии госпрограммы строительства метро в городах-миллионниках.
"Мы в этой связи в ГП (госпрограмма развития транспортной системы - ИФ) и нацпроекте ставили несколько иные приоритеты. Мы предусмотрели со следующего года 20 млрд рублей внутри нацпроекта БКАД (проект безопасных и качественных автодорог - ИФ) на поддержку регионов по замене автобусного парка, автобусами на газомоторном топливе", - добавил Алафинов.
По его словам, ведомство совместно с Минфином разрабатывает схемы развития в регионах лизинговых схем с участием ВЭБа и ГТЛК, в том числе по проекту скоростного трамвая. Планируется, что предложения по этому вопросу будут представлены в первом квартале следующего года.
"С точки зрения тематики развития метрополитена, там, где оно когда то развивалось, в советское и уже в российское время, наверное, трамвай - это будет более правильный выход", - отметил чиновник.
"Программа по газомотрному топливу начинается со следующего года, (предполагается финансирование - ИФ) по 4 млрд (руб. - ИФ) в год", - сообщила в свою очередь директор департамента экономики и финансов Минтранса Татьяна Горбачик.
По ее словам порядок распределения средств по этой программе между субъектами будет подготовлен правительством в конце года. Предусматривается, что региональные госпредприятия получат автобусы в лизинг по льготной ставке. "В результате этой программы планируется, что субъект будет получать за определенную сумму субсидий два автобуса, выплачивая по лизингу только за одну единицу", - уточнила она.
Прямой поддержки проекта скоростного трамвая в комплексном плане нацпроекта нет, но отдельные механизмы развития скоростного трамвая в городах предусмотрены с участием инвесторов, отметила Горбачик. В частности, такой проект сейчас реанимируется в Московской области. Кроме того, презентация одного из таких проектов планируется на транспортном форуме в Екатеринбурге в ноябре, сказал она.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket