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16.10.19 12:53

Минтранс выступил за развитие наземного транспорта в регионах, где метро убыточно

© РИА Новости. Евгения Новоженина
16 октября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ предлагает развивать в регионах наземный транспорт, в том числе автобусы на газомоторном топливе и скоростной трамвай, отмечая операционную убыточность метро.

"По метрополитену в настоящее время в бюджете учтена только поддержка города Красноярска по проектированию метрополитена. Что касается других городов, на самом деле у нас на сегодняшний день метро операционно не убыточно только в городе Москва", - сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы в среду.

"Вложение средств в строительство метрополитена - это очень затратные вещи, никакой город или регион, кроме одного это дело не тянет. В Санкт-Петербурге планы менее амбициозные, чем у Москвы, но даже у них операционно оно убыточно", - сказал он, отвечая на вопрос об отсутствии госпрограммы строительства метро в городах-миллионниках.

"Мы в этой связи в ГП (госпрограмма развития транспортной системы - ИФ) и нацпроекте ставили несколько иные приоритеты. Мы предусмотрели со следующего года 20 млрд рублей внутри нацпроекта БКАД (проект безопасных и качественных автодорог - ИФ) на поддержку регионов по замене автобусного парка, автобусами на газомоторном топливе", - добавил Алафинов.

По его словам, ведомство совместно с Минфином разрабатывает схемы развития в регионах лизинговых схем с участием ВЭБа и ГТЛК, в том числе по проекту скоростного трамвая. Планируется, что предложения по этому вопросу будут представлены в первом квартале следующего года.

"С точки зрения тематики развития метрополитена, там, где оно когда то развивалось, в советское и уже в российское время, наверное, трамвай - это будет более правильный выход", - отметил чиновник.

"Программа по газомотрному топливу начинается со следующего года, (предполагается финансирование - ИФ) по 4 млрд (руб. - ИФ) в год", - сообщила в свою очередь директор департамента экономики и финансов Минтранса Татьяна Горбачик.

По ее словам порядок распределения средств по этой программе между субъектами будет подготовлен правительством в конце года. Предусматривается, что региональные госпредприятия получат автобусы в лизинг по льготной ставке. "В результате этой программы планируется, что субъект будет получать за определенную сумму субсидий два автобуса, выплачивая по лизингу только за одну единицу", - уточнила она.

Прямой поддержки проекта скоростного трамвая в комплексном плане нацпроекта нет, но отдельные механизмы развития скоростного трамвая в городах предусмотрены с участием инвесторов, отметила Горбачик. В частности, такой проект сейчас реанимируется в Московской области. Кроме того, презентация одного из таких проектов планируется на транспортном форуме в Екатеринбурге в ноябре, сказал она.

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