В Рязанской области планируют организовать фестиваль "Битва на реке Шиш"

16.10.19 13:03

Фото с сайта издательства "Пресса"

16 октября. Interfax-Russia.ru - Военно-исторический фестиваль "Битва на реке Шиш" будет проводиться в селе Путятино Рязанской области, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Фестиваль будет проходить на месте, где в 1365 году под предводительством Олега Рязанского произошло первое победное сражение с татаро-монголами, предшествовавшее Куликовской битве", - говорится в пресс-релизе.

Соответствующий проект был презентован регионом в рамках прошедшего в Москве Всероссийского форума сельских инициатив.

Отмечается, что на сегодняшний день проведена большая работа по подготовке фестиваля, в которой принимали участие историки, археологи, представители общественности муниципального образования.

Планируется, что в 2020 году фестиваль посетят более 1000 человек, и в дальнейшем он станет традиционным.

Проект также предполагает установку памятной стелы, посвященной битве близ села Путятино.