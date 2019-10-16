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16.10.19 13:06

Спикер парламента Петербурга призвал вернуть смертную казнь

© РИА Новости. Александр Гальперин
16 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров высказался о необходимости введения смертной казни за преступления против детей.

"Я много лет высказываюсь о необходимости введения смертной казни. У меня на той же Разночинной улице несколько лет назад нечеловек порвал, разорвал маленькую девочку, которая возвращалась из школы. Я тогда выступал и высказывал свою точку зрения", - сказал Макаров журналистам в среду, комментируя дискуссию о возвращении в РФ смертной казни, вновь возникшую в связи с убийством школьницы в Саратове.

"Эта ситуация заставляет задуматься. Преступления против детства, против материнства, зверские преступления безусловно должны наказывается высшей мерой наказания. Это моя точка зрения, и я ее много лет высказываю. Есть преступления, которым нет оправдания", - подчеркнул он.

Как сообщалось, девятилетняя девочка пропала в Саратове утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Тело школьницы обнаружили в заброшенном гараже недалеко от ее дома.

Убийство школьницы получило большой общественный резонанс в России. Житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал "возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей". За несколько дней под обращением подписались около 40 тыс. человек.

Подозреваемый арестован, он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Известно, что задержанный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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