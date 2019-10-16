Госдума попросила силовиков проверить перечисление страховых премий в Фонд дольщиков

16.10.19 13:33

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

16 октября. Interfax-Russia.ru - Госдума направила парламентский запрос в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК), МВД и Центробанк с просьбой проверить передачу страховыми компаниями части полученной страховой премии в Фонд дольщиков.

Депутаты также обращают внимание силовиков на то, что реализуемые ЦБ меры по контролю за деятельностью страховщиков "не были достаточно эффективными для пресечения их недобросовестных действий".

В запросе Госдумы напоминается, что с 27 июня 2019 г. введен в действие механизм, согласно которому страховщики были обязаны перечислить в Фонд дольщиков не менее 99% от полученной премии по действующим договорам страхования ответственности застройщиков или платы по договору поручительства за неистекший период страхования. После этого ответственность перед клиентами должен был нести фонд. "Основанием для разработки нового механизма (...) стала крайне низкая эффективность действовавшей системы страхования гражданской ответственности застройщиков, что проявилось в уклонении страховщиков от осуществления страховых выплат. В частности, при величине собранной страховщиками премии в 57 млрд рублей совокупный размер страховых выплат гражданам - участникам долевого строительства составил за 2014-2019 годы 1,5 млрд рублей", - говорится в обращении.

Незначительный объем страховых выплат, по мнению депутатов, не соответствовал росту количества граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков.

В обращении в Генпрокуратуру, СК и МВД депутаты отмечают, что изданные ЦБ правила и иные нормативные требования к страхованию гражданской ответственности застройщиков "не препятствовали уклонению страховщиков от выплаты страхового возмещения гражданам", а реализуемые меры по контролю за деятельностью страховщиков "не были достаточно эффективными для пресечения их недобросовестных действий".

"Объем переданной Фонду страховой премии в рамках нового механизма обеспечения защиты прав граждан - участников долевого строительства составил всего 1,8 млрд руб., что вызвано, в том числе, неполнотой представленных страховщиками сведений о досрочно прекращенных договорах страхования гражданской ответственности застройщиков и занижением размера подлежащей передаче Фонду части страховой премии", - считают депутаты.

"Генеральной прокуратуре РФ представить актуальную и развернутую информацию о результатах проверки соблюдения законодательства РФ в сфере страхового надзора Банком России с учетом ранее представленной информации", - говорится в обращении.

В свою очередь, в обращении Госдумы в ЦБ приводится ситуация с крупными участниками рынка: ООО "Проминстрах" и ООО "Страховая компания "Респект". Депутаты отмечают несоответствие сведений о страховых суммах по договорам страхования, переданных Фонду дольщиков от "Проминстраха", и отчетности, представленной ранее этим страховщиком в ЦБ.

По мнению депутатов, компания "Респект", у которой 14 мая 2019 г. ЦБ отозвал лицензии, не обеспечила передачу сведений о досрочно прекращенных договорах страхования и уклонилась от перечисления в Фонд дольщиков части полученной страховой премии. Арбитражный суд города Москвы решением от 18 сентября 2019 г. признал недействительными приказы ЦБ об отзыве лицензий у страховой компании "Респект" и обязал ЦБ РФ возобновить действие лицензий. "В этой ситуации важно обеспечить соблюдение прав граждан - участников долевого строительства и исполнение ООО "Страховая компания "Респект" обязанности по передаче части полученной страховой премии фонду", - говорится в обращении.

При этом в тексте обращения в прокуратуру депутаты требуют выяснить данные о банках, аффилированных с компанией "Респект", для правовой оценки добросовестности и правомерности финансовых операций, сопровождающих ее действия по использованию средств.

Госдума настаивает на необходимости проверки действий страховых компаний и временной администрации компании "Респект", депутаты просят также оценить целесообразность принятия дополнительных законодательных мер, направленных на усиление ответственности страховщиков.