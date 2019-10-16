Систему ухода за стариками и инвалидами создадут во Владимирской области

16.10.19 13:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 октября. Interfax-Russia.ru - Владимирская область создает систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В настоящее время разработана "дорожная карта" проекта на 2020-2024 годы, которая представлена в Минтруд для софинансирования.

Реализация "дорожной карты" позволит систематизировать в регионе предоставление пожилым людям и инвалидам услуг в сфере долговременного ухода, в том числе поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа.

Планируется, что дополнительно будут открыты восемь отделений по типу "детский сад для пожилых" на 80 мест.

В 2020 году на базе комплексных центров социального обслуживания в Гусь-Хрустальном и Кольчугино откроются две квартиры сопровождаемого проживания. Одновременно в них будут проживать семь инвалидов.

В 2021 году начнется строительство нового корпуса сопровождаемого проживания на 150 мест в психоневрологическом интернате в поселке Гусевский.

С 2020 года планируется внедрить в учреждениях социального обслуживания службы сиделок, а также службу "социальное такси" и "мобильная бригада".

По данным пресс-службы, в настоящее время во Владимирской области проживает более 462,2 тыс. граждан пожилого возраста, около 130 тыс. инвалидов. Социальные услуги на дому получает 7,5 тыс. человек, около 4 тыс. пожилых людей и инвалидов проживает в стационарных организациях социального обслуживания населения.