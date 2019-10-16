Мосгорсуд подтвердил родительские права участников акции протеста Петра и Елены Хомских

16.10.19 13:43

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 октября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным решение об отказе в лишении родительских прав Петра и Елену Хомских, участвовавших в несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа, сообщила "Интерфаксу" адвокат Татьяна Сустина в среду.

"Мосгорсуд отказал в апелляционном представлении прокуратуры", - сказала Сустина.

Ранее Никулинский районный прокурор обратился в суд с иском к Петру и Елене Хомским о лишении родительских прав якобы из-за того, что они пришли на несанкционированную протестную акцию вместе с малолетним ребёнком.

Однако Никулинский суд Москвы 2 сентября вынес паре предупреждение об их отношении к детям.

Как сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина, такое решение было принято судом в интересах несовершеннолетних.

Позднее адвокат пары и отец - Петр Хомский сообщили "Интерфаксу", что они намерены обжаловать данное предупреждение.

В центре Москве 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с городскими властями массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы. После акции 27 июля Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органом (ст. 318 УК РФ).