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16.10.19 13:50
Работающий врачом на Урале беженец из Сирии через суд добился выплаты 1 млн рублей
В 2016 году гражданин Сирии в статусе беженца приехал в Свердловскую область и устроился на работу врачом приемного отделения Буланашской поселковой больницы.
В марте 2018 года мужчина получил российское гражданство и обратился в региональный Минздрав с заявлением о выплате ему 1 млн рублей как врачу, прибывшему на работу в сельскую местность. Однако министерство отказало, указав, что врач устроился на работу не в 2018, а в 2016 году.
Врач же, ссылаясь на то, что до получения гражданства он в 2016 и 2017 годах уже пытался получить выплаты, но документы у него не принимали, обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга и попросил обязать министерство выплатить ему компенсацию.
Суд удовлетворил исковые требования. Минздрав обжаловал данное решение, однако Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.
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