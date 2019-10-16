Работающий врачом на Урале беженец из Сирии через суд добился выплаты 1 млн рублей

16.10.19 13:50

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в Свердловской области обязал министерство здравоохранения региона выплатить беженцу из Сирии, устроившемуся врачом в одну из больниц региона, компенсационную выплату в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба облсуда.

В 2016 году гражданин Сирии в статусе беженца приехал в Свердловскую область и устроился на работу врачом приемного отделения Буланашской поселковой больницы.

В марте 2018 года мужчина получил российское гражданство и обратился в региональный Минздрав с заявлением о выплате ему 1 млн рублей как врачу, прибывшему на работу в сельскую местность. Однако министерство отказало, указав, что врач устроился на работу не в 2018, а в 2016 году.

Врач же, ссылаясь на то, что до получения гражданства он в 2016 и 2017 годах уже пытался получить выплаты, но документы у него не принимали, обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга и попросил обязать министерство выплатить ему компенсацию.

Суд удовлетворил исковые требования. Минздрав обжаловал данное решение, однако Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.