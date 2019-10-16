Калининградские дорожники самовольно снесли ограждение аэродрома ДОСААФ

16.10.19 14:04

Фото с сайта издания kaliningradtoday.ru

16 октября. Interfax-Russia.ru - Дорожные строители произвели несогласованный снос ограждения Калининградского авиационно-спортивного клуба (КАСК) ДОСААФ России на аэродроме "Малое Исаково" ("Девау"), сообщил в среду начальник аэроклуба Сергей Мащенко.

"Сегодня днём дорожные строители произвели снос забора, отделявшего аэродром "Девау" от территории бывшей войсковой части, вторглись на территорию авиаспортивного клуба на пять метров и с помощью строительной техники начали ровнять грунт", - сказал Мащенко, которого цитирует пресс-служба ДОСААФ.

По словам начальника аэроклуба, строители не смогли объяснить, на каком основании снесен забор. "Однако они утверждали, что обладают всеми необходимыми разрешительными документами для строительства дороги от территориального управления Росимущества по Калининградской области. При этом никакие документы они так и не представили", - сказал Мащенко.

Он полагает, что таких документов у строителей быть не может, так как согласование строительства вблизи аэродрома в обязательном порядке требует участия его начальника. В итоге строительные работы приостановлены до четверга. К этому сроку дорожники пообещали предоставить необходимые документы в распоряжение руководства Калининградского аэроклуба ДОСААФ.

По факту сноса ограждения КАСК его руководство готовит документы для возбуждения судебного разбирательства.

В пресс-службе сообщили, что ранее калининградский ДОСААФ в суде отстоял свое право на аренду земли аэродрома "Малое Исаково" ("Девау"). Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о сохранении договора безвозмездного пользования землей аэродрома калининградским авиационно-спортивным клубом. Данный договор заключен до 2049 года.

Также КАСК ДОСААФ подал иск в суд о признании недействительным постановления регионального правительства от 28.08.2019 № 567 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа "Город Калининград".

"Калининградские авиаторы намерены добиться отмены разрешений на застройку многоэтажными домами земельного участка площадью 20,3 гектара к югу от аэродрома "Малое Исаково" ("Девау")", - сказано в сообщении.

По данным ДОСААФ, участок земли с кадастровым номером 39:15:132901:83 непосредственно примыкает к территории аэродрома, в настоящее время там частично располагается по большей части безлюдная ярмарка "Русская Европа". В период чемпионата мира по футболу 2018 года участок предполагалось использовать для парковки автомобилей. "В соответствии с вышеуказанным постановлением правительства Калининградской области, данная территория определена как зона с возможностью застройки жилыми домами", - говорится в сообщении.

"Малое Исаково" ("Девау") - аэродромом четвёртого класса. "Он находится в состоянии, пригодном для использования по прямому назначению, и даже может быть задействован для нужд обороны", - информирует ДОСААФ.

В пресс-службе отметили, что 18 августа 2019 года на территории аэродрома прошёл масштабный авиационный фестиваль. Отсюда поднимались в воздух спортивные самолеты, вертолеты и мотопарапланы, спортсмены-парашютисты ДОСААФ осуществили массовое десантирование.

"Если рядом с летным полем начнется строительство, то о любой авиационной деятельности на аэродроме можно будет забыть. В результате северо-западный анклав России, где размещено немало частей Балтийского флота, в том числе морская авиация, лишится хорошего лётного поля, а ДОСААФ России останется без учебно-материальной базы, предназначенной для решения государственных задач по военно-патриотическому воспитанию и развитию авиационных и технических видов спорта. При этом Калининградская область и весь мир потеряют один из старейших действующих аэродромов Европы и уникальный объект культурного наследия", - сказано в сообщении ДОСААФ, поступившем в "Интерфакс".