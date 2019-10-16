Регионы-лидеры по ремонту дорог в рамках нацпроекта получат 16,5 млрд руб. допфинансирования

16.10.19 14:11

© РИА Новости. Илья Наймушин

16 октября. Interfax-Russia.ru - Регионы РФ, которые уже выполнили запланированные на 2019 год мероприятия национального проекта безопасных и качественных автодорог (БКАД), в 2020 году получат дополнительно 16,5 млрд рублей, сообщил зампредседателя правительства России Максим Акимов.

"Мы проанализируем детально опыт 2019 года - и лидеров, и штрафников. В отношении лидеров практически в 3 раза увеличен наш призовой фонд на 2020 год - мы разделим 16,5 млрд рублей в качестве дополнительных ресурсов", - сказал Акимов в рамках открытия международной специализированной выставки "Дорога-2019" в среду в Екатеринбурге.

По его словам, в настоящее время 13 регионов полностью завершили все дорожные работы, запланированные на 2019 год, еще 30 субъектов РФ "практически к этой точке вплотную подошли".

"Мы должны все документы и контракты, необходимые для того, чтобы приступить к работе в 2020 году, завершить этой осенью. Из 2,2 тыс. объектов, намеченных к реализации в 2020 году, 60% уже внесены в планы-графики закупок. Каждый третий объект ремонтов уже расторгован и 20 субъектов РФ уже полностью законтрактовались", - добавил зампред правительства.

Ранее Минтранс сообщал, что по данным на конец сентября текущего года восемь регионов значительно отстают по реализации запланированных на 2019 год дорожных работ в рамках нацпроекта БКАД. Это Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Еврейская автономная область, Приморский край, Чечня и Сахалинская область.

На реализацию федерального проекта "Дорожная сеть" в рамках нацпроекта безопасных и качественных автодорог из бюджета РФ в 2019 году выделено 111,2 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей направлены на капиталоемкие мероприятия, в том числе на приведение в порядок аварийных мостов. Работы в текущем году, по данным Минтранса, проходят в 83 субъектах РФ более чем на 6,8 тыс. объектов обшей площадью более 130 млн кв. м.