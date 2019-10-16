Медведев поддержал развитие битумного бизнеса в РФ

16.10.19 14:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в среду на Международную специализированную выставку "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Медведев вместе с вице-премьером Максимом Акимовым и главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом в сопровождении начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова глава правительства осмотрел представленные полицейские автомобили Skoda и УАЗ.

Премьера также пригласили в салон выставленного у комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО" специализированного автобуса-тренажера "Школа дорожной безопасности", созданного управленческой компанией Huyndai.

Автобус наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении: он оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения, укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона, экранами для демонстрации фильмов.

Медведев также ознакомился со специализированной дорожностроительной техникой.

Оборудование для хранения, плавления и налива вяжущего битума продемонстрировало ООО "Газпромнефть - Битумные материалы". Оборудование включает стеллаж для хранения кловентейнеров (кубовидных среднетоннажных контейнеров), плавильную установку битума, два битумовоза и автоматический пункт их загрузки, способный загружать 80 автоцистерн (2 тыс. тонн продукции) в сутки.

Программу развития битумного бизнеса компании "Лукойл" представила на своем стенде ее дочерняя структура - ООО "ЛЛК-Интернешенл". Премьер осмотрел климатическую карту для подбора марки битума в зависимости от климата российских регионов и ознакомился с разработками научно-исследовательского центра "Лукойла" по битумным материалам и асфальтобетонам, после чего продолжил осмотр экспозиции в помещении екатеринбургского экспоцентра.

"Давайте развивайте, да. С битумом - тяжёлая история", - сказал премьер во время осмотра экспозиции.

После посещения выставки Медведев проведет совещание о ходе реализации нацпроекта безопасных автодорог, которое пройдет в рамках выставки "Дорога-2019".