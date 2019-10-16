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16.10.19 14:32
"Аэрофлот" просит Мосгорсуд отпустить замгендиректора компании Александрова из СИЗО
"ПАО "Аэрофлот" просит апелляционный суд рассмотреть возможность об изменении Александрову меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", - заявил представитель компании на заседании суда.
По словам представителя авиакомпании, согласно решению суда об аресте Александрова, только находясь под стражей, обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства по уголовному делу, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию.
"Однако ПАО "Аэрофлот" считает, что Александров не сможет этого сделать, находясь и под домашним арестом", - пояснил юрист.
Он добавил, что расследуемые события относятся к 2016 году, "то есть повлиять он на них уже не может", и что "все лица, которые имеют отношение к уголовному делу, установлены".
Представитель "Аэрофлота" заверил суд, что компания готова оказывать всестороннюю помощь следствию.
Басманный суд Москвы 2 октября арестовал на два месяца Александрова, а также председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно фабуле уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора ПАО "Аэрофлот" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг авиакомпании, "после чего по данным договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены".
Следствие настаивает, что работы по контрактам фактически выполнялись юристами самого "Аэрофлота".
Обвиняемые настаивают на своей непричастности к вмененному преступлению и безосновательности претензий следствия.
В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы защиты на арест Александрова.
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