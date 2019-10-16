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16.10.19 14:41
Десять врачей за год приехали работать в села КЧР по программе "Земский доктор"
"В текущем году 10 врачей переехали в сельские населенные пункты Карачаево-Черкесии по программе "Земский доктор". Это специалисты разного профиля, в их числе участковый врач, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, врач функциональной диагностики, педиатр, эндокринолог, врач скорой помощи, хирург и уролог", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.
По программе "Земский доктор" врачам, переезжающим на работу в сельскую местность, выплачивается 1 млн рублей. Финансовая помощь предоставляется единовременно.
Ранее глава Карачаево-Черкесии в своем докладе-послании парламенту КЧР отмечал актуальность программы "Земский доктор", которая позволила только в 2018 году привлечь в сельские населенные пункты КЧР 64 врача.
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