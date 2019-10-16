Десять врачей за год приехали работать в села КЧР по программе "Земский доктор"

16.10.19 14:41

© РИА Новости. Саид Царнаев

16 октября. Interfax-Russia.ru - Около 10 млн рублей направили в Карачаево-Черкесии в 2019 году на реализацию программы "Земский доктор" для привлечения медиков на работу в сельскую местность.

"В текущем году 10 врачей переехали в сельские населенные пункты Карачаево-Черкесии по программе "Земский доктор". Это специалисты разного профиля, в их числе участковый врач, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, врач функциональной диагностики, педиатр, эндокринолог, врач скорой помощи, хирург и уролог", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.

По программе "Земский доктор" врачам, переезжающим на работу в сельскую местность, выплачивается 1 млн рублей. Финансовая помощь предоставляется единовременно.

Ранее глава Карачаево-Черкесии в своем докладе-послании парламенту КЧР отмечал актуальность программы "Земский доктор", которая позволила только в 2018 году привлечь в сельские населенные пункты КЧР 64 врача.