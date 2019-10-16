Подозреваемые в контрабанде 4 тыс. краснокнижных черепах задержаны в Оренбуржье

16.10.19 14:44

© РИА Новости. Сергей Тышковец

16 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали в Оренбургской области подозреваемых в контрабанде среднеазиатских сухопутных черепах, сообщает МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным Волк, более 4 тыс. черепах, незаконно привезенных из Казахстана, были обнаружены в одном из гаражей Оренбурга. Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесен в Красную книгу России.

Оренбургские следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных животных), и в ходе его расследования полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в преступлении: жителя Оренбуржья и гражданку одного из государств Средней Азии.

"Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом", - сообщила Волк.

Черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.