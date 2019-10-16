Сити-менеджера Новочеркасска подозревают в получении взятки в 2,6 млн рублей

16.10.19 14:46

© РИА Новости. Виталий Тимкив

16 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело против главы администрации Новочеркасска (Ростовская область) Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СКР.

"По версии следствия, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о причастности Зюзина стало известно из показаний Порошиной. Уголовное дело против главы Новочеркасска квалифицировано по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сообщалось, что сити-менеджер Новочеркасска Зюзин задержан по подозрению в получении взятки и доставлен в Ростов-на-Дону для дачи показаний.

Порошина за совершение указанного преступления (ч.6 ст.290 УК РФ) осуждена на 8 лет колонии общего режима.

Зюзин возглавляет Новочеркасск с декабря 2017 года, он утвержден на должность сити-менеджера городской думой по результатам конкурса. Ранее он занимал пост мэра города Зверево (Ростовская область), а также работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.

Город Новочеркасск входит в пятерку крупнейших городов Ростовской области.