Международный коммерческий арбитражный суд открыл отделение в Ставрополе

16.10.19 15:02

© РИА Новости. Андрей Старостин

16 октября. Interfax-Russia.ru - Отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) открылось в Ставрополе, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с церемонии открытия в среду.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в ходе церемонии сообщил, что отделение будет работать на все регионы Северо-Кавказского федерального округа.

"С точки зрения Северного Кавказа, Ставрополь - это была оптимальная точка для открытия отделения МКАС. Надеемся, что отделение будет работать на весь округ", - сказал Катырин журналистам после церемонии открытия.

Он уточнил, что ответственным секретарем отделения МКАС в Ставрополе назначен Антон Остапенко. В ставропольском отделении на сегодняшний день приступили к работе 5 арбитров. В будущем их число может быть увеличено.

Глава ТПП РФ также добавил, что до конца 2019 года в России будет открыто еще три отделения МКАС.

"Планируем, что к концу года будет работать уже 20 отделений, большая часть из них - 17 отделений - уже работают", - уточнил Катырин.

МКАС при Торгово-промышленной палате РФ является крупным арбитражным центром, ежегодно рассматривает 250-300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран.

В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с участием российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образовывать отделения вне места своего нахождения.

С 2017 года образовано 16 отделений МКАС в Волгограде, Воронеже, Иркутске, Казани, Краснодаре, Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Челябинске и Владивостоке.