Власти Башкирии закупят два вертолета с медицинским модулем

16.10.19 15:04

© РИА Новости. Александр Полегенько

16 октября. Interfax-Russia.ru - Вертолеты "Ансат" планируется закупить в 2020 году для быстрой доставки в медицинские центры Уфы экстренных и тяжелых больных, сообщил журналистам заместитель гендиректора Корпорации развития Башкирии Сергей Чикрыжов.

"Планируется приобретение как минимум двух вертолетов с медицинскими модулями в лизинг", - сказал он на открытии первой вертолетной площадки, которая была построены на территории перинатального центра в Уфе.

Условия покупки техники обсуждаются, предполагается получить средства по нацпроекту "Здравоохранение", добавил Чикрыжов.

Он отметил, что благодаря появлению в Уфе вертолетной площадки Минздрав России увеличил республике финансирование на развитие санавиации с 17 до 50 млн рублей.

В свою очередь гендиректор авиакомпании "Русавиа" Дмитрий Торопов сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что стоимость каждого планируемого к покупке вертолета составляет от 250 до 300 млн рублей.

"Каталожная стоимость вертолета от 250 до 300 млн рублей, а дальше - в зависимости от договоренностей. Сейчас есть национальная программа, через государственный транспортный лизинговый центр, там условия будут немножко получше", - сказал он.

В настоящее время медицинские авиарейсы в Башкирии выполняют самолеты Ан-2 и вертолет американского производства Robinson, в нем перевозят пациентов, которые могут сидеть. В планируемых к закупке вертолетах будет медицинский модуль с дефибриллятором, аппаратом искусственного дыхания и другой жизнеподдерживающей техникой.

По словам заведующего отделением санавиации РКБ имени Куватова Феликса Сакаева, авиарейсы для перевозки больных: беременных женщин, детей, ожоговых, нейрохирургических больных в Башкирии выполняются "практически ежедневно", не менее трех раз в неделю.