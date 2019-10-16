Мосгорсуд оставил под арестом подозреваемого в мошенничестве замгендиректора "Аэрофлота"

16.10.19 15:13

© РИА Новости. Антон Денисов

16 октября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в среду отказался освободить из-под стражи заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении не менее 250 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы, по которому Александрову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября 2019 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Защита Александрова и сам топ-менеджер "Аэрофлота" просили суд апелляционной инстанции изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Басманный суд Москвы 2 октября арестовал на два месяца Александрова, а также председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора ПАО "Аэрофлот" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг авиакомпании, "после чего по данным договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены".

Следствие утверждает, что работы по контрактам фактически выполнялись юристами самого "Аэрофлота".

Обвиняемые настаивают на своей непричастности к вмененному преступлению и безосновательности претензий следствия.