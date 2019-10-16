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16.10.19 15:22
Путин потребовал исключить сбои с отоплением в пострадавших от наводнений регионах Дальнего Востока
"Наступил отопительный сезон практически везде. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период. Здесь не должно быть вообще никаких сбоев" - сказал Путин в среду на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнений в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Он добавил, что необходимо решить вопросы строительства жилых домов до наступления холодов. "Там около пяти тысяч домов должно быть построено. Все пять тысяч домов не могут быть построены до холодов, это очевидно, но нужно понять, где люди будут жить", - сказал президент.
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