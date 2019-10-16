Путин: российские банки вложатся в строительство в пострадавших от наводнения регионах

16.10.19 15:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 октября. Interfax-Russia.ru - Крупные российские частные банки вложат средства в строительство жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от наводнений летом этого года, в частности, в Иркутской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду на совещании у президента РФ по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что жители пострадавших регионов, которым будет оказана помощь в восстановлении жилья и имущества, освобождаются от НДФЛ, а в Иркутской области еще и от транспортного налога и налога на имущество.

Мутко также заверил, что в отношении страховых выплат "со страховыми компаниями вся работа проведена и (...) все страховые выплаты как в части страхования имущества, так и здоровья осуществлены".

Вице-премьер напомнил, что Сбербанк в соответствии с поручением президента проанализировал все долги своих клиентов, пострадавших от наводнения, и аннулировал проценты по уплате кредитов. "Таким образом, клиенты банков сохранят в своих бюджетах около 160 млн рублей", - сказал Мутко. Он также добавил, что Сбербанк принял решение о строительстве больницы в Иркутской области.

Со своей стороны, Путин подчеркнул, что "речь идет не только о Сбербанке, но и некоторых других крупных частных банках". "Многие из них выразили желание помочь и вложить средства в жилье, в спортивные объекты", - подчеркнул президент.

Говоря о капремонте пострадавшего от наводнения жилья, Виталий Мутко признал его темпы неудовлетворительными. В частности, это касается Иркутской области.

"По капремонту, конечно, надо честно сказать, что мы очень слабо работаем", - сказал Мутко на совещании у президента РФ.

По словам вице-премьера, в основном люди хотят делать капремонт самостоятельно.

"Мы приняли решение сейчас 50% выдать на руки, а всего там порядка 500 семей реально получили деньги", - сказал Мутко.

В то же время он отметил, что многие из пострадавших ждали повторного обследования их жилья после второй волны паводка и поэтому не оставляли заявки на капремонт.

В свою очередь Путин привел имеющиеся у него данные о том, что выдано всего лишь 50% свидетельств на проведение капремонта от общего числа заявок.

Мутко согласился, что это очень низкий показатель.

Он добавил, что в настоящий момент повторное обследование жилых домов, пострадавших этим летом от паводка в Иркутской области, полностью завершено.

"15 октября мы полностью завершили обследование жилых домов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области. У нас 6 901 дом признан непригодным для проживания, то есть больше тысячи домов прибавилось", - сказал Мутко.

В ходе совещания по вопросам паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке глава государства также обратил внимания, что некоторые обращения жителей пострадавших районов получили отказ в положительном решении. В связи с этим Путин призвал чиновников рассматривать обращения граждан из пострадавших от паводка районов не формально, а с душой.

"Конечно, возможно, обращения от людей, которые в рамках принятых решений и действующего закона не имеют права на поддержку и помощь в связи с подтоплениями. Но они не обращались бы к нам, если бы у них все было, как в народе говорят, в шоколаде. Это значит, что у людей есть проблемы", - сказал Путин на совещании.

"Если уж они до нас добрались с этими бумагами, с этими обращениями, я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать так, как положено в таких государственных структурах, которые с душой относятся к людям", - добавил президент.

Он предложил чиновникам "посмотреть, что можно сделать, и сделать это".

Путин обратился к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло взять этот вопрос на контроль и доложить о работе по обращениям, которые получили отказ.