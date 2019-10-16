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16.10.19 15:48
Скрипач в Уфе шестой день исполняет башкирский фольклор
Перформанс "Тирм?" (по-башкирски "юрта" - ИФ) проходит на территории центра уличного творчества "Арт-КВАДРАТ". Одна из стен помещения, где находится музыкант, сделана из стекла, слушать музыку могут прохожие, а также пользователи соцсетей, куда транслируется изображение и звук с площадки. Скрипач играет несколько часов в день, спит в том же помещении на принесенном с собой матрасе.
"Это не политическая акция, это художественное высказывание. Рустэм хочет привлечь внимание к уходящей культуре башкир. Она исчезает из-за глобальных процессов и отсутствия должной поддержки государства", - рассказала друг музыканта Айгуль Рашитова.
Сулейманов исполняет три вида фольклорной башкирской музыки: о?он к?й ("долгая протяженная песнь"), ?алма? к?й (обрядовые песни), ?ы??а к?й (плясовые, частушки), а также несколько песен для думбыры и курая.
Сулейманов родился в 1977 году, лауреат молодежной премии Башкирии имени Шайхзады Бабича, с 2011 по 2014 годы был художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра Башкирии.
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