Скрипач в Уфе шестой день исполняет башкирский фольклор

16.10.19 15:48

Фото с официальной страницы Рустэма Сулейманова в соцсети

16 октября. Interfax-Russia.ru - Дирижер Рустэм Сулейманов намерен в течение семи дней играть на скрипке башкирские народные мелодии, отказавшись от еды и комфорта.

Перформанс "Тирм?" (по-башкирски "юрта" - ИФ) проходит на территории центра уличного творчества "Арт-КВАДРАТ". Одна из стен помещения, где находится музыкант, сделана из стекла, слушать музыку могут прохожие, а также пользователи соцсетей, куда транслируется изображение и звук с площадки. Скрипач играет несколько часов в день, спит в том же помещении на принесенном с собой матрасе.

"Это не политическая акция, это художественное высказывание. Рустэм хочет привлечь внимание к уходящей культуре башкир. Она исчезает из-за глобальных процессов и отсутствия должной поддержки государства", - рассказала друг музыканта Айгуль Рашитова.

Сулейманов исполняет три вида фольклорной башкирской музыки: о?он к?й ("долгая протяженная песнь"), ?алма? к?й (обрядовые песни), ?ы??а к?й (плясовые, частушки), а также несколько песен для думбыры и курая.

Сулейманов родился в 1977 году, лауреат молодежной премии Башкирии имени Шайхзады Бабича, с 2011 по 2014 годы был художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра Башкирии.