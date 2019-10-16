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16.10.19 15:51
Мутко: на восстановление жилья после паводка под Иркутском выделят допсредства
"На сегодняшний день 78% граждан, которые утеряли свои жилищные права, получили сертификаты. Оставшиеся 20% связаны с повторным обследованием домов, это количество уже на 15,8 млрд рублей. Правительство приняло решение выделить из резервного фонда 14,7 млрд рублей, сейчас уже превышаем на 1 млрд. В ближайшее время правительство примет решение о дополнительном выделении денег для того, чтобы удовлетворить все запросы", - сказал Мутко на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнений в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Он добавил, что в настоящее время пострадавшие граждане уже получили 5,3 тыс. свидетельств на получение нового жилья. Правительство уже оплатило строительство нового жилья на 4,3 млрд рублей.
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