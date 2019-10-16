Мутко: на восстановление жилья после паводка под Иркутском выделят допсредства

16.10.19 15:51

© РИА Новости. Владимир Трефилов

16 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ направит дополнительные средства на восстановление жилья в пострадавшей от паводков Иркутской области, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На сегодняшний день 78% граждан, которые утеряли свои жилищные права, получили сертификаты. Оставшиеся 20% связаны с повторным обследованием домов, это количество уже на 15,8 млрд рублей. Правительство приняло решение выделить из резервного фонда 14,7 млрд рублей, сейчас уже превышаем на 1 млрд. В ближайшее время правительство примет решение о дополнительном выделении денег для того, чтобы удовлетворить все запросы", - сказал Мутко на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнений в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Он добавил, что в настоящее время пострадавшие граждане уже получили 5,3 тыс. свидетельств на получение нового жилья. Правительство уже оплатило строительство нового жилья на 4,3 млрд рублей.