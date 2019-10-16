Троллейбус въехал в столб в Чебоксарах, пострадали почти три десятка человек

16.10.19 17:31

© РИА Новости. МЧС РФ

16 октября. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием троллейбуса произошла в среду в Чебоксарах, есть пострадавшие.

Минздрав Чувашии сообщает, что, по последним данным, пострадали 26 человек, из них семеро детей.

"Все пострадавшие доставлены в медицинские организации Чебоксар", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, в 14:50 мск на проспекте Тракторостроителей троллейбус врезался в придорожный столб. По первоначальной информации, пострадали около 20 пассажиров.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель троллейбуса почувствовал себя плохо.