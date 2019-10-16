Путин пообещал еще раз проверить, как выполняются работы по ликвидации последствий наводнений

16.10.19 16:07

© РИА Новости. Григорий Сысоев

16 октября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин потребовал как можно скорее завершить работы по ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, пообещав лично проверить результаты.

"Мы представляем себе весь фронт работ. Он достаточно большой, и этот фронт работ должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями, чтобы ничего, тем более деньги, зря на ветер не бросали", - сказал в среду он на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Глава государства выразил уверенность, что ситуация в пострадавших регионах "должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше".

"После окончания работ я обязательно проверю, каков результат", - пообещал президент.

"Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся различные праздники, а работать так, как этого требует обстановка, и так, как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях", - добавил он.

Президент РФ посещал Иркутскую область трижды после наводнения.

В результате наводнений в Иркутской области пострадали более 47 тысяч человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.