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16.10.19 16:10
Законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
В законопроекте определены особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. Так, производители и розничные продавцы должны будут указывать на этикетках - шрифтом (кеглем) не менее 14 пунктов - информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве продукции, независимо от места ее производства. "На этикетке, контрэтикетке и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, использование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний не допускается", - говорится в проекте закона.
На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое объемное содержание этилового спирта в которых не превышает 22%, нужно будет заглавными буквами писать фразу "не является вином". Площадь части этикетки и контрэтикетки, предназначенная для размещения указанной информации, должна составлять не менее одной пятой от общей площади этикетки и контрэтикетки. Кроме того, розничная продажа данных виноградосодержащих алкогольных напитков должна осуществляться отдельно от вина, крепленого вина, игристого вина и сопровождаться информационной надписью заглавными буквами "продукция не является вином".
Отдельно должно продаваться и российское вино защищенного наименования, полностью (на 100%) произведенного из винограда, выращенного на территории РФ. В торговом зале или ином месте продажи его размещение должно сопровождаться надписью: "Вино России".
Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, определяет порядок инвентаризации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства, а также вводит обязательное декларирование урожая винограда.
Законопроект устанавливает технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина. В нем регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина.
Документ прописывает ведение рейтинга российской винодельческой продукции. "При составлении российского национального или региональных рейтингов винодельческой продукции допускается сопоставление российской и импортной винодельческой продукции одного вида, доступных в розничной продаже на территории РФ", - говорится в проекте закона.
Предполагается также создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон, которые будут проводить органолептическую оценку вина.
Правительство направило положительный отзыв на проект закона, однако просит уточнить ряд терминов и определений, чтобы они соответствовали техническим регламентам ЕврАзЭс.
В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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