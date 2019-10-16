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Законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
16 октября. Interfax-Russia.ru - Группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, в которой подробно прописаны правила маркировки и розничной продажи вина, а также слабоалкогольной продукции, которая содержит виноград.

В законопроекте определены особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. Так, производители и розничные продавцы должны будут указывать на этикетках - шрифтом (кеглем) не менее 14 пунктов - информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве продукции, независимо от места ее производства. "На этикетке, контрэтикетке и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, использование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний не допускается", - говорится в проекте закона.

На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое объемное содержание этилового спирта в которых не превышает 22%, нужно будет заглавными буквами писать фразу "не является вином". Площадь части этикетки и контрэтикетки, предназначенная для размещения указанной информации, должна составлять не менее одной пятой от общей площади этикетки и контрэтикетки. Кроме того, розничная продажа данных виноградосодержащих алкогольных напитков должна осуществляться отдельно от вина, крепленого вина, игристого вина и сопровождаться информационной надписью заглавными буквами "продукция не является вином".

Отдельно должно продаваться и российское вино защищенного наименования, полностью (на 100%) произведенного из винограда, выращенного на территории РФ. В торговом зале или ином месте продажи его размещение должно сопровождаться надписью: "Вино России".

Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, определяет порядок инвентаризации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства, а также вводит обязательное декларирование урожая винограда.

Законопроект устанавливает технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина. В нем регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина.

Документ прописывает ведение рейтинга российской винодельческой продукции. "При составлении российского национального или региональных рейтингов винодельческой продукции допускается сопоставление российской и импортной винодельческой продукции одного вида, доступных в розничной продаже на территории РФ", - говорится в проекте закона.

Предполагается также создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон, которые будут проводить органолептическую оценку вина.

Правительство направило положительный отзыв на проект закона, однако просит уточнить ряд терминов и определений, чтобы они соответствовали техническим регламентам ЕврАзЭс.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

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