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16.10.19 16:25

Звезды мировой оперной сцены приехали в Красноярск на фестиваль Хворостовского

© РИА Новости. Владимир Астапкович
16 октября. Interfax-Russia.ru - Оперный фестиваль Дмитрия Хворостовского открылся в Красноярске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Событие организовано министерством культуры региона, его открытие приурочено ко дню рождения всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского, родившегося в Красноярске.

Открыл музыкальный форум глава Красноярского края Александр Усс, он зачитал приветствие президента России Владимира Путина гостям и участникам фестиваля.

"Уверен, что форум пройдет успешно, станет большим, вдохновляющим событием для сибиряков, участников и гостей фестиваля. Будет содействовать сбережению памяти о народном артисте России Дмитрии Хворостовском, популяризации его богатого творческого наследия, лучших традиций академической вокальной школы", - говорится в послании.

Фестиваль продлится 10 дней. За это время на сцене краевой филармонии выступят один из лучших теноров современности Хуан Диего Флорес (Перу/Австрия) и всемирно известная оперная певица - сопрано Анджела Георгиу (Румыния).

В первый день фестиваля на сцене Большого концертного зала краевой филармонии выступили заслуженная артистка Республики Беларусь Анастасия Москвина (сопрано), известная вокалистка российского происхождения из Швейцарии Юлия Герцева (меццо-сопрано), ведущий американский тенор Стивен Костелло, ведущий солист Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова Евгений Ставинский (бас), Московский государственный академический камерный хор, красноярский хоровой ансамбль солистов "Тебе Поемъ", Красноярский академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Владимира Ланде.

Дмитрий Хворостовский - российский оперный певец (баритон), народный артист России, родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Являлся лауреатом российских и международных музыкальных конкурсов, лауреатом премии "Грэмми" (посмертно), выступал на самых престижных мировых оперных площадках. Скончался Хворостовский 22 ноября 2017 года в Лондоне после тяжелой болезни.

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