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16.10.19 16:42

Башкирия впервые отправила в Иран танкер-"трехтысячник" с зерном

© РИА Новости. Виталий Тимкив
16 октября. Interfax-Russia.ru - Большегрузное судно ЗАО "СК "БашВолготанкер" водоизмещением 3 тыс. тонн с грузом зерна впервые отправилось в среду с причала ООО "Илишевский элеватор" (Башкирия) на реке Белой, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Этот "трехтысячник" идет напрямую по реке, потом по морю в Иран", - процитировали в пресс-службе и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Он отметил, что такой способ транспортировки экспортной продукции позволяет региональным аграриям экономить - логистические расходы водным путем вдвое меньше, чем железнодорожным, "сэкономленные средства могут быть направлены на расширение производства или закупку сельхозтехники".

"В течение ближайших пяти лет планируем выйти на уровень производства 4 млн тонн зерна в год, 1 млн тонн будем отправлять на реализацию за пределы республики, в том числе на экспорт. Кроме того, ожидаем, что определенная часть пойдет на глубокую переработку (внутри республики - ИФ)", - добавил и.о. вице-премьера.

По данным министерства, элеватор располагает необходимой инфраструктурой (причал и погрузочные мощности) и возможностью отправлять по воде до 100 тыс. тонн зерна за сезон.

Решение о транспортировке зерна на экспорт в Иран, Турцию, страны Прибалтики было принято властями республики в мае текущего года. Для реализации решения в течение лета были выполнены дноуглубительные работы на 20-километровом участке р. Белой от д.Азякуль Актанышского района Татарстана до д.Груздевка Илишевского района Башкирии.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии рассчитывают до конца 2019 года реализовать за пределами региона 500 тыс. тонн зерна, из которых 250 тыс. тонн предполагается отправить на экспорт.

По данным и.о.вице-премьера, урожай зерна в 2019 году в республике составил 3,3 млн тонн при региональной потребности 2,2 млн тонн, профицит производства превысил 1 млн тонн, который будет реализован за пределы Башкирии.

За 9 месяцев текущего года с территории республики было отгружено 231 тыс. тонн зерна, в том числе железнодорожным транспортом - 216 тыс. тонн, на экспорт - 80 тыс. тонн.

"БашВолготанкер" (99,9% принадлежат самарскому ОАО "Волготанкер") основан в 1948 году, специализируется на перевозке нефтепродуктов в границах РФ и на экспорт. Флот перевозчика состоит из барже-буксирных составов и танкеров смешанного "река-море" плавания, рейдово-перевалочных судов.

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