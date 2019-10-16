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16.10.19 17:11

Путин предложил ОПК в рамках диверсификации производств поучаствовать в нацпроектах

© РИА Новости. Сергей Гунеев
16 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин отметил высокую закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса и подчеркнул, что это создает препятствия для диверсификации производств "оборонки".

"Очевидно, что сдерживающий фактор здесь - большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производств, внедрению передовых технологий, кадровому развитию", - сказал Путин на совещании по программе финансового оздоровления организаций ОПК.

Путин напомнил, что еще в сентябре на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске была отмечена необходимость улучшения финансового состояния организаций ОПК.

"Мы договорились, что этот вопрос будет оперативно и содержательно проработан", - сказал президент.

Он обратил внимание на то, что "предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства".

Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут участвовать в реализации национальных проектов и удовлетворить большую часть спроса на медицинскую, строительную технику и оборудование для переработки отходов, которой требуется более чем на 6 трлн рублей, заявил президент.

Путин заметил, что перед этими организациями теперь, помимо профильной работы, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской высокотехнологичной продукции, востребованной, конкурентоспособной как внутри страны, так и на мировых рынках.

"Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора", - сказал глава государства.

По оценкам экспертов, добавил президент, потенциальный спрос на такую продукцию довольно высок. "Порядка 6,2 трлн рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - отметил Путин.

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