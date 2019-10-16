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16.10.19 17:37
Кузнецова усомнилась в наличии алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Кировской области
"Александр Иванович Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ) лично взял на контроль это дело и поручил сделать экспертизу. Мы, со своей стороны, запрашиваем результаты проверки прокуратуры, она уже подключилась. И запрашиваем информацию по ходу расследования", - сказала Кузнецова журналистам в среду.
По ее словам, вызывает вопросы наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка. "Тем более после такого громкого случая, который не так давно был. Необходимо проверить все обстоятельства данного дела", - отметила омбудсмен.
"После того, как мы получим всю информацию, то будет понятно, какими будут наши дальнейшие шаги. Насколько известно, сбил ребенка сотрудник полиции, отсмотрены были камеры видеонаблюдения. Сейчас мы дождемся официального ответа надзорного ведомства и будем делать дальнейшие выводы", - пообещала Кузнецова.
Накануне пресс-служба СК РФ сообщила, что ДТП, в котором погиб мальчик, произошло в июле этого года. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. По данному факту следственное управление СК России по Кировской области расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
По данным следствия, за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции - оперативный дежурный дежурной части пункта полиции "Немский" МО МВД России "Кильмезский".
"В средствах массовой информации появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности", - говорилось в сообщении.
В связи с этим глава СКР "поручил дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы".
В свою очередь, УМВД России по Кировской области сообщило, что по факту ДТП была проведена служебная проверка. Сообщается, что полицейский не отстранен от работы.
"После ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение", - говорилось в сообщении.
В ноябре 2017 года было похожее резонансное ДТП в подмосковной Балашихе. Тогда судмедэкспертиза выявила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Позже повторная экспертиза установила, что ребенок был трезв. Весной этого года судебный эксперт, сделавший первое заключение о наличии алкоголя в крови ребенка, был осужден и получил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.
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