Картину Нестерова "Святая Русь" отреставрировали в Русском музее

17.10.19 09:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 октября. Interfax-Russia.ru - Картина Михаила Нестерова "Святая Русь" возвращается в четверг на экспозицию Русского музея после полугодовой реставрации, сообщает пресс-служба хранилища.

Полотно будет впервые представлено публике после полной реставрации, проведённой Русским музеем. На время выставки картина будет размещена в Садовом вестибюле Михайловского дворца.

Это первая масштабная реставрация "Святой Руси" за вековой период нахождения полотна в стенах Русского музея, куда картина была передана в 1921 году.

Как сообщалось, к реставрации полотна приступила в марте этого года. В силу своего состояния картина уже давно не могла перевозиться на выставки. В последний раз она экспонировалась в Сан-Марино в 2000 году в честь юбилея христианства.

На картине были небольшие деформации по углам, пожелтели профилактические наклейки на полотне. По всей поверхности наблюдался крупный кракелюр (трещина - ИФ) горизонтального направления, местами переходящий в изломы. Особенно это было заметно на фигуре Христа.

В ходе реставрации картину сняли из подрамника, удалили старые реставрационные кромки и заклейки, укрепили красочный слой. Был также изготовлен новый подрамник, картину покрыли новым слоем лака.

Картина выдающегося художника Нестерова "Святая Русь" по праву считается одним из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры. Действие происходит на фоне северного зимнего пейзажа. К Христу, окруженному наиболее почитаемыми на Руси святыми заступниками - Николаем, Сергием и Георгием, пришли богомольцы.

На основе натурных этюдов на Соловках и в Хотькове художник сумел создать убедительные образы собравшихся. Здесь можно увидеть и людей, особенно близких автору. Прототипами женских образов стали мать художника (в картине схимо-монахиня), его сестра (женщина в ковровом платке) и няня (женщина в платке в центре картины, с ее обликом мастер связывал свое представление о русской красавице).

Эта работа сыграла важную роль в судьбе живописца. Во время первого показа еще не законченной работы на нее пришла посмотреть Екатерина Васильева, спустя несколько месяцев ставшая женой Нестерова.