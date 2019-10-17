Прокуратура просит отпустить из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

17.10.19 09:43

Фото Александра Левчука

17 октября. Interfax-Russia.ru - Сторона обвинения ходатайствует перед судом Заводского района города Кемерово об изменении меры пресечения четырем обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

Изменить меру пресечения с ареста на более мягкую предлагается начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" Андрею Бурсину, руководителю компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.

"В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения меры в виде заключения под стражу в отношении Полозиенко, Никитина и Генина и Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое", - сказал гособвинитель.

Вместе с тем прокуратура просит суд продлить арест экс-гендиректора компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву.

Им инкриминируют ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Всего обвиняемыми по двум уголовным делам о пожаре являются 15 человек.