Ученица найдена мертвой в одной из школ Новосибирска

17.10.19 09:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 октября. Interfax-Russia.ru - Тело ученицы найдено в одной из школ в Советском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

"Возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте работают следователи СК", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что оперативники устанавливают обстоятельства происшествия, изучают условия жизни несовершеннолетней. Экспертам поручено установить причину смерти ребенка.