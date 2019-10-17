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17.10.19 10:09
Минтранс РФ просит выделить 44 млрд руб. на ликвидацию "узких мест" ЦКАД
"Министерством транспорта в рамках формирования проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" направлены в установленном порядке в министерство финансов предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сумма - более 44 млрд рублей", - сказали в госкомпании.
Там отметили, что ликвидация "узких мест" на трассе, которые могут значительно затруднить движение по ней в будущем, "возможна лишь при условии поддержки предложения Минтранса о выделении на эти цели дополнительных бюджетных средств".
Как сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе, решений о выделении данных средств пока не принято.
Газета "Коммерсантъ" уточняет, что 44 млрд рублей запрашиваются, в частности, на прокладку отрезка ЦКАД между трассами М-10 и М-11 (около 20 млрд рублей), строительство обхода деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе (7,5 млрд рублей), перенос газо- и нефтепроводов в южной части дороги (5 млрд рублей) и строительство развязки ЦКАД с Волоколамским шоссе (1,8 млрд рублей)
В пресс-службе Минфина, на которую ссылается издание, напоминают, что решений о выделении средств пока не принималось и что в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по недопущению увеличения стоимости ЦКАД.
Строительство ЦКАД началось в 2014 г. По данным ГК "Автодор", ее протяженность составит 336,456 км: ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км, пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км.
В конце июня правительство РФ продлило срок строительства ЦКАД до 2021 г. (завершение изначально планировалось в 2019 г.). Начало фазы эксплуатации дороги сдвинуто с 2018 г. на 2020 г.
Также скорректирована общая стоимость проекта. Распоряжением кабинета министров она установлена в объеме 315,8 млрд рублей вместо 313,3 млрд рублей ранее.
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