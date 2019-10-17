Сити-менеджер Новочеркасска арестован по делу о получении взятки

17.10.19 10:33

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

17 октября. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы администрации Новочеркасска (Ростовская область) Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Зюзину назначена мера пресечения в виде ареста до 31 октября", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что сити-менеджер Новочеркасска Зюзин задержан по подозрению в получении взятки и доставлен в Ростов-на-Дону для дачи показаний.

По версии следствия, Зюзин на посту мэра города Зверево Ростовской области в 2017 году получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. В передаче денег участвовала заместитель горадминистрации Альбина Порошина, осужденная за это же преступление на 8 лет колонии общего режима. Показания Порошиной стали основой для возбуждения уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Зюзина.

Зюзин возглавляет Новочеркасск с декабря 2017 года, он утвержден на должность сити-менеджера городской думой по результатам конкурса. Ранее он занимал пост мэра города Зверево (Ростовская область), а также работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.

Город Новочеркасск входит в пятерку крупнейших городов Ростовской области.