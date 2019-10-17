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17.10.19 10:38
Российские военные проверили боеспособность системы ПВО в Крыму
"В Крыму прошло учение, в ходе которого экипажи самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) "атаковали" объекты, прикрываемые расчетами комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь", - сказал Рулев.
Экипажи самолётов Су-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава подразделений морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчётов дежурных сил и средств ПВО.
В ходе проверки авиация действовала с разных направлений и выполняла задачу как на предельных скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.
В свою очередь боевые расчеты ПВО обнаружили и провели электронные пуски по контрольным целям.
Всего в учении было задействовано пять самолетов и три вертолета, в том числе самолёты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ и вертолёты Ми-8 и Ка-27, а также системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на Крымском полуострове.
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