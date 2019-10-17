Фонд защиты дольщиков профинансирует долгострои в Пензенской области

17.10.19 11:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 октября. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписали соглашение о софинансировании достройки ряда проблемных домов, сообщили в Фонде.

"Более 1,5 лет мы активно занимаемся решением проблем, связанных с завершением строительства объектов компаний - банкротов. Одной из первых в России Пензенская область приняла необходимую для этой работы законодательную базу. Вместе с тем, необходимо отметить, что ресурсы регионального бюджета ограничены, и поддержка Фонда имеет огромное значение, позволяет достроить дома в короткие сроки", - прокомментировал соглашение Белозерцев.

Документ дает возможность региону начать решать вопросы дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан с привлечением средств Фонда, федерального и регионального бюджетов.

Ранее правительство Пензенской области направило в Фонд обращение о необходимости участия Фонда в завершении строительства проблемных домов. В перечень вошли дома застройщика банкрота ООО "Солнечный город".

"Планируется, что в ноябре рассмотрены варианты по завершению строительства или выплате компенсаций. Для этого будет проведено техническое обследование домов и оценка стоимости завершения строительства при привлечении независимой компании-оценщика для расчета по актуальной рыночной цене квадратного метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости от ЖК и сопоставимых по характеристикам", - рассказал Говорун.

Напомним, что законодательство позволяет Фонду рассматривать варианты компенсаций дольщикам, вместо достройки проблемных домов, если строительная экспертиза выявит невозможность достройки.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в конце 2017 года как публично-правовая компания. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. Как заявлял в начале сентября вице-премьер Виталий Мутко, объем страхового риска Фонда защиты прав дольщиков составляет 1,5 трлн рублей.

"У него (фонда - ИФ) объем страхового риска составляет 1,5 трлн рублей, а собрано сейчас фондом порядка 100 млрд рублей, но поскольку учредителем фонда является государство, то оно все риски берет на себя", - сказал Мутко.