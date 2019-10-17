"Шар" музея Мирового океана в Калининграде достроят к осени 2020 года

17.10.19 11:26

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 октября. Interfax-Russia.ru - Строительство шарообразного корпуса для музея Мирового океана в Калининграде завершится к осени 2020 года, сообщили в пресс-службе подрядчика проекта ООО "СтройМонолитСервис", входящей в группу "Ориентир".

"Все строительно-монтажные работы будут завершены в августе 2020 года. Сейчас идет остекление "шара", которое будет завершено в основном объеме к декабрю 2019 года. В настоящий момент на строительной площадке задействовано более 150 специалистов и количество людей постоянно увеличивается", - прокомментировал Алексей Бондарчук, управляющий директор ООО "СтройМонолитСервис".

Напомним, что новый корпус Музея Мирового океана строят на набережной реки Преголя в Калининграде. Архитектурной доминантой станет уникальное сооружение в виде шара, остекление которого состоит, из более чем 3-х тысяч сегментов. Внутри здания высотой 42 метра, расположатся более 30 аквариумов с морской водой общим весом около 1000 тонн. Над рекой возведут стилизованный под океанскую волну навес площадью более 2 тысяч кв. м.

Строительство объекта ведет ООО "СтройМонолитСервис" по заказу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.

В ходе строительства возникла необходимость демонтажа значительной части смонтированных конструкций. В компании объяснили необходимость демонтажа ошибками предыдущего подрядчика и заверили, что сейчас реализация проекта идет в рабочем режиме.