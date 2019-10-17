Очаг африканской чумы свиней выявлен на Ставрополье

17.10.19 11:33

© РИА Новости. Александр Кондратюк

17 октября. Interfax-Russia.ru - Карантинные мероприятия проводятся в Труновском районе Ставропольского края, где, по предварительной информации, выявлен очаг африканской чумы свиней, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"17 октября поступило сообщение о том, что в Труновском районе, в селе Труновское, на территории СПХ "Терновское", зафиксирован падеж свиней. По предварительным данным, на территории фермы возник очаг африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации.