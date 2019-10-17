Подрядчиков фасадных работ в Москве оштрафовали почти на 6 млн рублей

17.10.19 11:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 октября. Interfax-Russia.ru - Мосгосстройнадзор провел тотальные проверки фасадных работ, по итогам которых выписано штрафов на 5,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В июле-сентябре 2019 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 165 проверок на соответствие нормативной и утвержденной проектной документации выполняемых фасадных работ и требований энергоэффективности. По итогам проверок выявлено 497 нарушений, составлено 165 предписаний об устранении нарушений, оформлены протоколы с наложением штрафных санкций на сумму 5,8 млн руб", - говорится в сообщении.

Проверки выявили факты нарушений сертификатов качества на навесные фасадные системы, требований проекта при устройстве навесных вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций,нарушения нормативно-технической документации и техники безопасности при производстве фасадных работ.

Кроме того, специалисты выявили случаи, когда внешний вид фасада не соответствует утвержденному архитектурно-строительному решению, а также случаи разработки рабочей документации, не соответствующей утвержденному проекту.

"Так, нарушения выявлены на строительстве культурно-досугового центра на ул. Лухмановская, вл. 8 (генподрядчик ООО "ТД Алжена"), многофункционального комплекса на ул. Заречная, вл. 2/1 (ООО "Генеральный Подрядчик-МСК"), административно-торгового здания на ул. Промышленная в Троицке (АО "Строй Сити"), инновационного центра в Причальном проезде, вл. 2 (ООО "ЭЛЕМЕНТ") и др.", - сообщили в пресс-службе.