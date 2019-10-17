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17.10.19 11:53

Депутаты ГД раскритиковали недоосвоение средств на капремонт жилых домов

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
17 октября. Interfax-Russia.ru - Средства, выделяемые на программу капремонта многоквартирных домов в России, остаются недорасходованными, сообщил в четверг зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

"Более 40 тысяч многоквартирных домов мы каждый год ремонтируем, собираем порядка 180-190 млрд рублей - это в основном средства собственников, есть и небольшая поддержка федеральных и региональных бюджетов. Тем не менее, средства каждый год не дорасходуются порядка на 10-15%", - сказал Качкаев на Всероссийском форуме по капитальному ремонт многоквартирных домов.

Он добавил, что к настоящему времени эти средства остаются на счетах фонда реформирования ЖКХ и региональных операторов.

"Причем ответственности за нерасходованность этих средств субъекты РФ практически не несут", - подчеркнул Качкаев.

Он добавил, что этот вопрос должен быть учтен в стратегии развития ЖКХ развития ЖКХ до 2035 года.

По его словам, сейчас остаются вопросы и к работе по энергоэффективному капитальному ремонту домов.

"Сейчас общая активность этой работы также недостаточно большая. На сегодня фонд реформирования ЖКХ имеет порядка 800 млн рублей на помощь энергоэффективного капремонта. За это время отремонтировано с применением энергоэффективных технологий 130 многоквартирных домов, израсходовано средств около 100 млн рублей", - заключил Качкаев.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что собираемость взносов на капремонт в 2018 году достигла исторического максимума и составила более 95%.

"Такой результат демонстрирует доверие граждан к программе капремонта, однако Минстрой России продолжает получать достаточно большое количество жалоб на его качество. Поэтому министерство должно усилить мониторинг проведения ремонтных работ по стране", - пояснял министр.

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