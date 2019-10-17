Губернатор Кубани предложил законодательно закрепить статус виноградопригодных земель

17.10.19 11:57

© РИА Новости. Всеволод Тарасевич

16 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в среду к депутатам Госдумы с инициативой закрепить статус виноградопригодных земель на законодательном уровне, сообщает пресс-служба администрации региона.

По его словам, отрасль виноградарства в настоящее время формируется и набирает обороты. Тем не менее, объемы валового сбора ягоды за последние несколько лет остаются на одном уровне, тогда как объемы розлива вина растут. Соответственно, по мнению губернатора, производители используют виноматериал.

"Необходимо законодательно закрепить право называть российскими винами только те, что производятся из выращенного в стране винограда. Наш край сам выращивает виноград и производит из него вино. Это трудоемкий процесс, и важно, чтобы наши виноделы по-настоящему ощущали поддержку государства", - сообщил губернатор на заседании рабочей группы по вопросам подготовки новой редакции законопроекта о развитии виноградарства и виноделия в среду в Москве.

В обсуждении законопроекта также приняли участие главы винодельческих регионов и крупнейшие виноделы страны.

Кондратьев акцентировал внимание на том, что при рассмотрении законопроекта особое внимание стоит уделить сохранению виноградопригодных земель.

"Сегодня это просто земли сельхозназначения, они никак не защищены. А эта земля по-настоящему бесценна. Нам нужны правовые основания, чтобы статус виноградопригодных земель был закреплен в законе. Это позволит их использовать только по целевому назначению", - резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что новый проект закона о развитии виноградарства и виноделии размещен в среду в базе законодательной деятельности Госдумы. Его целью является увеличение количества российских виноградников и виноделен. Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, а также вводит требование об обязательном декларировании урожая винограда.

Законопроектом вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, в рамках которой предлагается учитывать территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации.

Законопроект вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

Помимо этого, разработчики указали, что в проекте закона учтена необходимость закрепления технологических правил производства винодельческой продукции, сохранения централизованного государственного регулирования и контроля в области виноделия.

Также разработчики предлагают установить единые требования для отечественной и импортируемой продукции.

Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на ее производство и оборот.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в среду на расширенном заседании по данной теме выразил надежду, что новый базовый закон о вине будет принят до конца текущего года. Кроме того, он отметил, что это послужит созданию уже в 2020 году новой отрасли виноградарства и виноделия.