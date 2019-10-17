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17.10.19 12:08
Мордовия намерена привлечь кредиты на 1 млрд рублей
Планируется привлечь 3 кредитные линии с лимитом 300 млн рублей каждая и одну с лимитом 120 млн рублей, срок кредитования - 2 года. Начальная (максимальная) цена контракта для каждой из линий соответствует ставке 8% годовых.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 31 октября.
Согласно данным на сайте Минфина республики, объем госдолга Мордовии на 1 октября 2019 года составил 53 млрд 408,777 млн рублей.
С учетом принятых в сентябре изменений доходы республиканского бюджета на 2019 год утверждены в размере 39,795 млрд рублей, расходы - 39,944 млрд рублей, дефицит - 149,057 млн рублей, или 0,4% от расходов.
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