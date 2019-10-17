Мордовия намерена привлечь кредиты на 1 млрд рублей

17.10.19 12:08

© РИА Новости. Михаил Фомичев

17 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Мордовии назначило на 5 ноября аукционы для привлечения 4 невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1,02 млрд рублей, следует из документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Планируется привлечь 3 кредитные линии с лимитом 300 млн рублей каждая и одну с лимитом 120 млн рублей, срок кредитования - 2 года. Начальная (максимальная) цена контракта для каждой из линий соответствует ставке 8% годовых.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 31 октября.

Согласно данным на сайте Минфина республики, объем госдолга Мордовии на 1 октября 2019 года составил 53 млрд 408,777 млн рублей.

С учетом принятых в сентябре изменений доходы республиканского бюджета на 2019 год утверждены в размере 39,795 млрд рублей, расходы - 39,944 млрд рублей, дефицит - 149,057 млн рублей, или 0,4% от расходов.