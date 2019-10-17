Шесть древних склепов и жилых строений обнаружены в горной Ингушетии

17.10.19 12:17

© РИА Новости. Александр Поляков

17 октября. Interfax-Russia.ru - В горном Джейрахском районе Ингушетии в ходе экспедиции найдены несколько жилых строений и склепов, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном и природном музее-заповеднике.

"В ходе осмотра территории, прилегающей к архитектурному комплексу Кост, сотрудники заповедника выявили шесть неизвестных и ранее не учтенных наукой древних жилых строений и склепов", - сказал собеседник агентства.

Представитель государственного заповедника отметил, что древние сооружения разрушены до основания.

"Из них два подземных, четыре полуподземных склепа. Неизвестные науке объекты требуют дальнейшего детального изучения. Выявленные сооружения с заявлениями о включении в единый госреестр объектов культурного наследия направляются в управление культурного наследия правительства Ингушетии", - пояснил он.

Далее для установления критериев историко-культурной ценности заявленные архитектурные памятники решением упомянутого управления включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Подобные уникальные сооружения подлежат государственной охране в соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что в августе близ архитектурного комплекса Хамхи Джейрахского района ингушские исследователи выявили три неизвестных науке башенных комплекса и группу стел. Комплекс сооружений, расположенный северо-западнее селения Хамхи, на гребне Тяган-Дукх, требует детального изучения. Входящая в него группа сооружений из 12 построек и трех склепов разрушены до основания.

Боевая башня сохранилась на высоту 3,3 м. В 40 метрах западнее боевой башни наблюдается, предположительно, культовая постройка с прямоугольным основанием (21,8м на 4,8 м). Его сохранившаяся высота от 70 см до 1,6 м, толщина стен 60-65 см.

По данным управления культурного наследия республики, по состоянию на июль 2019 года на территории музея-заповедника находилось на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.