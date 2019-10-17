Более 44 млн руб. штрафов выписано в Подмосковье за заросшие борщевиком земли

17.10.19 12:20

© РИА Новости. Александр Вильф

17 октября. Interfax-Russia.ru - Владельцы заросших борщевиком Сосновкого земель в Подмосковье оштрафованы с начала года более чем на 44 млн руб., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

"Клин, Солнечногорск и Истра - лидеры (по числу выписанных нарушителям штрафов - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, закон, согласно которому собственник поросшей борщевиком земли, может быть оштрафован, был принят в 2018 году.

Штраф для физических лиц составляет от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. руб. Юридические лица заплатят за нарушение от 150 тыс. до 1 млн руб.

По состоянию на начало октября в Подмосковье от борщевика было очищено более 90% муниципальных земель.