Более 300 студентов из зоны наводнения Иркутской области переведут на бюджетные места

17.10.19 12:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 октября. Interfax-Russia.ru - Составлен список обучающихся на платной основе студентов первых и вторых курсов средних и высших учебных заведений из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, которые будут переведены на бюджетные места, сообщила в четверг пресс-служба облправительства со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"Оказалось 308 таких ребят, которые учатся на первом-втором курсах на платных отделениях. 79, которые учатся в колледжах, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места", - цитирует пресс-служба слова Мутко.

По его словам, аналогичное решение по студентам вузов будет принято в ближайшее время.

"Потому что много разных вузов - коммерческие, ведомственные. Мы договорились, чтобы первый семестр никто не оплачивал. Такие указания всем высшим учебным заведениям даны", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадало 1984 дома с населением 5424 человека.