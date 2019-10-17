Дело о мошенничестве завели в отношении вице-губернатора Тамбовщины Чулкова

17.10.19 12:38

Фото с сайта администрации Тамбовской области

17 октября. Interfax-Russia.ru - Задержанный в среду вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

"Чулков проходит по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба областного УМВД сообщает, что чиновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью.

Ранее сообщалось со ссылкой на информированный источник, что чиновник был задержан сотрудниками полиции возле здания администрации. Обвинения ему пока не предъявлены.

По информации сайта администрации Тамбовской области, 46-летний Чулков также является председателем комитета по управлению имуществом области, который возглавляет с 2004 года.