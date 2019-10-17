Прокуратура: школьница, найденная мертвой в Новосибирске, могла совершить суицид

17.10.19 12:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

17 октября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Советского района Новосибирска организовала проверку в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса в школе N112, сообщает прокуратура региона.

"По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Прокуратура оценит действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщалось, по факту обнаружения тела школьницы СУ СКР по региону возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, изучают условия жизни несовершеннолетней. Экспертам поручено установить причину смерти ребенка.

В СУ СКР по региону агентству также уточнили, что следствие изучит все обстоятельства и условия жизни погибшей, в том числе проанализирует ее активность в соцсетях.

"В ходе следствия будет дана оценка всем обстоятельствам, в том числе активности в соцсетях погибшей", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней.