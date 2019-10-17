Заблудились: как дипломаты США оказались в Северодвинске вместо Архангельска
  
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17.10.19 13:02

Песков об инциденте с дипломатами США: режимные территории требуют соблюдения процедур

© РИА Новости. Илья Питалев
17 октября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что снятие с поезда трех американских дипломатов в Северодвинске не является вопросом Кремля, но обратил внимание на то, что в РФ есть режимные территории, которые требуют соблюдения определенных процедур.

На просьбу прокомментировать инцидент с американскими дипломатами Песков сказал: "Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США".

"Вы знаете, что есть определенные процедуры, связанные с системой уведомления, связанные с поездками, есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать, и есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - отметил Песков.

Ранее в четверг замминистра иностранных дел Евгений Иванов сообщил, что МИД России направит ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске трех дипломатов США. "Сегодня должны быть направлены ноты", - сказал Иванов журналистам.

"Это сотрудники посольства, я так понимаю, что это сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетом. Я так понимаю то, что произошло ... это поездка действительно была согласована, но пунктом назначения был город Архангельск, но каким-то образом они оказались около Северодвинска. Там, наверно, какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - добавил Иванов.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По данным источника, инцидент произошел 14 октября на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Ненокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства, отметив, что среди них был военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушений. Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. По словам источника, после проверки документов они были отпущены.

Телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что "военно-морской атташе при посольстве США капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С.Данн, находясь на территории Северодвинска, который входит в перечень территорий РФ с регламентированным посещением для иностранцев, не представили необходимые для пребывания в этом городе документы".

По данным телеканала, американских дипломатов заподозрили в совершении административного преступления по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Между тем позднее в посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено РФ. "Американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке министерство обороны", - сказала пресс-секретарь миссии Ребекка Росс.

МИД РФ подтвердил, что американские дипломаты уведомили Минобороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. "Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка, и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса-Северодвинск. Видимо, заблудились", - заявили "Интерфаксу" в МИД, выразив готовность "подарить американскому посольству карту Российской Федерации".

В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база (входит в состав Северного флота РФ), а также одно из крупнейших судостроительных предприятий России - "Севмаш", которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. Ненокса - село в 40 км от Северодвинска, входит в состав административного округа муниципального образования "Северодвинск".

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