Новый генконсул Киргизии приступил к работе в Екатеринбурге

17.10.19 13:12

Фото из сойсети со страницы Представительства МИД РФ в Екатеринбурге

17 октября. Interfax-Russia.ru - Руслан Бийбосунов стал новым генеральным консулом Киргизской Республики в Екатеринбурге, сообщается в фейсбуке на странице представительства МИД России в Екатеринбурге.

"Руслан Бийбосунов приступил к исполнению обязанностей генерального консула Киргизской Республики в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бийбосунов с 1996 года на дипломатической службе. Он работал в департаменте СНГ МИД Киргизской Республики, посольствах Киргизии в Узбекистане, России и Казахстане.

"На момент назначения в Екатеринбург занимал должность директора первого политического департамента МИД Киргизской Республики", - говорится в пресс-релизе.