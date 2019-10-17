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17.10.19 13:22

Названа основная причина смерти пассажиров сгоревшего в "Шереметьево" SSJ-100

© РИА Новости. Следственный комитет РФ
17 октября. Interfax-Russia.ru - Большинство пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося при посадке в мае этого года в аэропорту "Шереметьево", погибли от дыма и огня, не успев подняться из кресел, сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунд Ложис.

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", - сказал Ложис в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

По его словам, "все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Глава Минпромторга Мантуров в июне после публикации предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета заявил, что командир SSJ-100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в аэропорт "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно.

2 октября в пресс-службе СК сообщили, что следствие возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова - ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

"Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

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